Колумбийский футболист Барриос продлил контракт с "Зенитом"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Колумбиец Вильмар Барриос подписал новый контракт с "Зенитом", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

"Обновленное соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/27", - говорится в сообщении.

Двукратный чемпион Аргентины в составе "Бока Хуниорс" Барриос перешел в "Зенит" в начале 2019 года. В составе петербуржцев 29-летний полузащитник стал пятикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны, один раз выиграл Кубок России. В 156 матчах за "Зенит" он забил три мяча и сделал 10 результативных передач.