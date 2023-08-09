Поиск

Футболист "Зенита" Барриос избежал дополнительного наказания за грубый фол

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к полузащитнику петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса после удаления в матче с "Динамо". Об этом заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

Футболист был удален в матче третьего тура против московского "Динамо" за грубый фол на Денисе Макарове. В результате он получил автоматически полагающуюся матчевую дисквалификацию без дополнительного наказания.

Спорт"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболуЧитать подробнее

"Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что "Зенит" обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали "Динамо" на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом. ЭСК (Экспертно-судейская комиссия – ИФ) сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча", - приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

"Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока "Зенита", несмотря на то что у него не было намерения травмировать игрока "Динамо". Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы. КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ", - резюмировал Григорьянц.

В результате Барриос пропустит матч четвертого тура РПЛ с воронежским "Факелом", но может сыграть в пятом туре с московским "Спартаком".

Матч "Зенита" против "Динамо" завершился поражением хозяев со счетом 2:3.

Динамо Зенит футбол Артур Григорьянц Вильмар Барриос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" победил "Пари НН" в Кубке России, команды забили девять мячей

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в ЧМ

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

Месси в третьем матче подряд оформил дубль за "Интер Майами"

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин умер на 42-м году жизни

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });