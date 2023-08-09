Футболист "Зенита" Барриос избежал дополнительного наказания за грубый фол

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к полузащитнику петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса после удаления в матче с "Динамо". Об этом заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

Футболист был удален в матче третьего тура против московского "Динамо" за грубый фол на Денисе Макарове. В результате он получил автоматически полагающуюся матчевую дисквалификацию без дополнительного наказания.

"Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что "Зенит" обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали "Динамо" на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом. ЭСК (Экспертно-судейская комиссия – ИФ) сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча", - приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

"Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока "Зенита", несмотря на то что у него не было намерения травмировать игрока "Динамо". Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы. КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ", - резюмировал Григорьянц.

В результате Барриос пропустит матч четвертого тура РПЛ с воронежским "Факелом", но может сыграть в пятом туре с московским "Спартаком".

Матч "Зенита" против "Динамо" завершился поражением хозяев со счетом 2:3.