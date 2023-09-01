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Шесть россиян сыграют в третьем круге US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Шесть из 11 российских теннисистов одержали победы в матчах второго круга Открытого чемпионата США-2023 в мужском и женском одиночных разрядах.

В мужском разряде турнирный путь продолжат Даниил Медведев (№3 рейтинга ATP), Андрей Рублев (8), Аслан Карацев (77), в женском - Дарья Касаткина (14), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (20).

Из мужского турнира среди россиян после второго круга выбыл Роман Сафиуллин (60), из женского - Мирра Андреева (63), Элина Аванесян (66), Анна Калинская (89), Анастасия Павлюченкова (98).

Составы пар третьего круга с участием россиян

Даниил Медведев – Себастьян Баес (Аргентина, 32)

Андрей Рублев – Артур Риндеркнех (Франция, 73)

Аслан Карацев – Бен Шелтон (США, 47)

Екатерина Александрова – Маркета Вондроушова (Чехия, 9)

Людмила Самсонова – Мэдисон Киз (США, 17)

Дарья Касаткина – Грет Миннен (Бельгия, 97)

US Open теннис
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