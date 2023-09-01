Шесть россиян сыграют в третьем круге US Open
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Шесть из 11 российских теннисистов одержали победы в матчах второго круга Открытого чемпионата США-2023 в мужском и женском одиночных разрядах.
В мужском разряде турнирный путь продолжат Даниил Медведев (№3 рейтинга ATP), Андрей Рублев (8), Аслан Карацев (77), в женском - Дарья Касаткина (14), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (20).
Из мужского турнира среди россиян после второго круга выбыл Роман Сафиуллин (60), из женского - Мирра Андреева (63), Элина Аванесян (66), Анна Калинская (89), Анастасия Павлюченкова (98).
Составы пар третьего круга с участием россиян
Даниил Медведев – Себастьян Баес (Аргентина, 32)
Андрей Рублев – Артур Риндеркнех (Франция, 73)
Аслан Карацев – Бен Шелтон (США, 47)
Екатерина Александрова – Маркета Вондроушова (Чехия, 9)
Людмила Самсонова – Мэдисон Киз (США, 17)
Дарья Касаткина – Грет Миннен (Бельгия, 97)