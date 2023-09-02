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Бразильский защитник Келлвен перешел в ФК ЦСКА

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU -ЦСКА пополнился футболистом из Бразилии Келлвеном, сообщает пресс-служба московского клуба.

"ПФК ЦСКА подписал контракт бразильским игроком до конца сезона-2027/28. Футболист будет выступать под номером 2", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом 22-летнего правого защитника был "Атлетико Паранаэнсе", за который он выступал с 2018 года. В текущем сезоне высшей бразильской лиги (Серии А) игрок принял участие в 15 матчах, в которых отдал 4 голевые передачи.

ФК ЦСКА
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