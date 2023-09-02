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Первая ракетка России вышла в четвертый круг US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила бельгийку Грет Миннен в матче третьего круга турнира Большого шлема US Open в США.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 14-е место и является первой ракеткой России. Миннен – на 97-й строчке.

В четвертом круге Касаткина сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

US Open Дарья Касаткина теннис
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