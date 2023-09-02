Выигрывавшая Уимблдон уроженка Москвы Рыбакина выбыла из US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в четвертый круг теннисного турнира Большого шлема US Open в США.

В третьем круге соревнования четвертая ракетка мира проиграла румынке Соране Кырсте, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации 30-е место.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года на соревнованиях представляла Россию, после чего перешла под флаг Казахстана. В 2022 году выиграла Уимблдон, на US Open дальше третьего круга не проходила.