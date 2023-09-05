Поиск

Болельщик бросил бутылку в Месси после матча в США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один из болельщиков бросил бутылку с водой в направлении Лионеля Месси по окончании матче регулярного чемпионата MLS между "Интер Майами", за который играет аргентинец, и "Лос-Анджелесом".

Согласно видео, распространенному в соцсетях, бутылка полетела в сторону Месси после финального свистка в тот момент, когда футболист покидал поле после поле. Бросок, однако, не достиг цели: бутылка пролетела над головой аргентинца, который по инерции все же попытался увернуться.

Месси покидал поле в сопровождении личного телохранителя, профессиональные обязанности которому потребовались и во время матча. Во втором тайме один из фанатов (в футболке "Барселоны" и с фамилией Messi на спине) прорвался на поле и побежал в направлении кумира. Однако обняться с ним не успел: телохранитель спортсмена настиг болельщика, скрутил его и передал стюардам.

Матч завершился победой "Интер Майами" со счетом 3:1. Месси сделал две голевые передачи.

США Лионель Месси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кокорин вернулся в кипрский "Арис"

Касаткина последней из россиянок выбыла из US Open

Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублевым

Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Россиян допустили к индивидуальным соревнованиям по водным видам спорта

Матч восьмого тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" перенесен в Москву

Карпин вызвал шесть новых игроков в сборную России по футболу

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд

Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд

"Локомотив" победил "Балтику" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });