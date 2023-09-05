Болельщик бросил бутылку в Месси после матча в США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один из болельщиков бросил бутылку с водой в направлении Лионеля Месси по окончании матче регулярного чемпионата MLS между "Интер Майами", за который играет аргентинец, и "Лос-Анджелесом".

Согласно видео, распространенному в соцсетях, бутылка полетела в сторону Месси после финального свистка в тот момент, когда футболист покидал поле после поле. Бросок, однако, не достиг цели: бутылка пролетела над головой аргентинца, который по инерции все же попытался увернуться.

Месси покидал поле в сопровождении личного телохранителя, профессиональные обязанности которому потребовались и во время матча. Во втором тайме один из фанатов (в футболке "Барселоны" и с фамилией Messi на спине) прорвался на поле и побежал в направлении кумира. Однако обняться с ним не успел: телохранитель спортсмена настиг болельщика, скрутил его и передал стюардам.

Матч завершился победой "Интер Майами" со счетом 3:1. Месси сделал две голевые передачи.