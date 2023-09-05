Джокович вышел в полуфинал US Open

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом турнира Большого шлема US Open.

В 1/2 финала соревнования он нанес поражение американцу Тэйлору Фрицу – 6:1, 6:4, 6:4.

Джокович в настоящий момент является второй ракеткой мира, продолжительное время был лидером мирового рейтинга.

В полуфинале серб сыграет с победителем пары между американцами Фрэнсисом Тиафо (№10 в рейтинге ATP) – Бен Шелтон (47).

Джокович – рекордсмен по титулам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде: 23 победы. В том числе – три триумфа на US Open.