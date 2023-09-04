Рублев вышел в четвертьфинал US Open
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил американца Джека Дрейпера в четвертом круге турнира Большого шлема US Open в США.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина, она продолжалась 2 часа 46 минут.
Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает восьмое место, Дрейпер – 123-е.
Турнирная сетка выводит Рублева на победителя пары Даниил Медведев (Россия, № 3 в рейтинге ATP) – Алекс Де Минор (Австралия, 13).