Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду считает, что его заочное противостояние с аргентинцем Лионелем Месси осталось позади.

"Соперничество ушло. Было отлично, зрителям понравилось", - приводит слова Роналду Record.

"Любой, кому нравится Криштиану Роналду, не должен ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он идет своим путем, я – своим. Мы делили сцену 15 лет, я не говорю друзьями, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга", - отметил футболист.

38-летний Роналду сейчас играет за саудовскую команду "Аль-Наср", он – пятикратный обладатель "Золотого мяча". В этом году впервые с 2003 года не был номинирован на эту награду. 36-летний Месси – семикратный обладатель "Золотого мяча", в настоящий момент играет за "Интер Майами" (США). Оба выиграли множество национальных и международных клубных турниров, а также завоевывали трофеи на уровне сборных.