Первая ракетка мира стал соперником Медведева по полуфиналу US Open

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас победил 12-ю ракетку мира представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Результат – 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Алькараса.

В полуфинале испанец сыграет с третьей ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым. Ранее эти соперники встречались друг с другом три раза, счет по победам – 2-1 в пользу Алькараса.

Алькарас – действующий победитель US Open, также из соревнований Большого шлема он выиграл турнир в Уимблдоне в 2023 году. Лучшее достижение Медведева на турнирах Большого шлема – выигрыш US Open-2021.