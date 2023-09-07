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Первая ракетка мира стал соперником Медведева по полуфиналу US Open

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас победил 12-ю ракетку мира представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Результат – 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Алькараса.

СпортМедведев победил Рублева и вышел в полуфинал US OpenЧитать подробнее

В полуфинале испанец сыграет с третьей ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым. Ранее эти соперники встречались друг с другом три раза, счет по победам – 2-1 в пользу Алькараса.

Алькарас – действующий победитель US Open, также из соревнований Большого шлема он выиграл турнир в Уимблдоне в 2023 году. Лучшее достижение Медведева на турнирах Большого шлема – выигрыш US Open-2021.

Карлос Алькарас US Open Даниил Медведев Александр Зверев теннис
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