Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил своего соотечественника Андрея Рублева в 1/4 финала проходящего в США теннисного турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третье место (Рублев – восьмое).

Соперником Медведева по полуфиналу будет победитель в паре между лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом (Испания) и 12-й ракеткой планеты Александром Зверевым (Германия).

Матчи US Open проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию соревнований Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Медведев в 2021 году становился победителем US Open. Для Рублева наивысшее достижение на соревнованиях Большого шлема – выход в четвертьфинал (каждого из турниров).