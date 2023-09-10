Россиянка Гурьева выиграла US Open в парном юниорском разряде

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Гурьева стала победительницей Открытого чемпионата США в парном соревновании среди юниорок.

В финале турнира Гурьева вместе с румынкой Марой Гае одолела японскую пару Сару Сайто и Нанаку Сато со счетом 1:6, 7:5, 10:8.

US Open-2023 завершится в воскресенье. В этот день ожидается финал с участием россиянки Веры Звонаревой, которая с немкой Лаурой Зигемунд сыграет против Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в женском парном разряде. Кроме того, россиянин Даниил Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем в решающем матче турнира в мужском одиночном разряде.