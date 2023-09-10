Поиск

Россиянка Гурьева выиграла US Open в парном юниорском разряде

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Гурьева стала победительницей Открытого чемпионата США в парном соревновании среди юниорок.

В финале турнира Гурьева вместе с румынкой Марой Гае одолела японскую пару Сару Сайто и Нанаку Сато со счетом 1:6, 7:5, 10:8.

US Open-2023 завершится в воскресенье. В этот день ожидается финал с участием россиянки Веры Звонаревой, которая с немкой Лаурой Зигемунд сыграет против Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в женском парном разряде. Кроме того, россиянин Даниил Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем в решающем матче турнира в мужском одиночном разряде.

US Open теннис Анастасия Гурьева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

УЕФА впервые за 1,5 года назначил российских судей на матч под своей эгидой

Джокович стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Российский тяжеловес Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC

Российский тяжеловес Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });