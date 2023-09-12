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Катар - Россия. Онлайн

Хозяева ЧМ-2022 по футболу принимают россиян в товарищеском матче

Катар - Россия. Онлайн
Фото: Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Катар - Россия. 0:0

45+3'

А вот и перерыв. Встретимся во втором тайме!

45+2'

Три минуты, кстати, добавил арбитр

45+1'

Потеряли мяч наши игроки. 

45'

Штрафной заработала сборная России. Зиньковский рвался в штрафную, но был сбит защитником у угла штрафной площади

44'

Прижали футболисты сборной Катара наших игроков к воротам

41'

Контратака сборной Катара! Двумя передачами хозяева разрезали оборону сборной России, Педру Мигел получил мяч в штрафной и пробил! Мимо ворот!

38'

Акрам Афиф бьет в дальний угол ворот россиян - неточно

36'

Игрок сборной Катара Педру Мигел упал в нашей штрафной. Но рефери не стал назначать пенальти

34'

Катарцы чуть не перехватили мяч собрались было рвануть в атаку с центра поля. Ситуацию спас Джикия, успев отправить мяч своему вратарю. Сафонов, однако, уже вышел на поле, мяч перелетел через него, пришлось ему снаряд догонять. Обошлось, короче

32'

Разные способы доставить мяч в штрафную используют россияне, но не проходит ни один из них. Мяч доходит до линии штрафной - и все, отскакивает. Напоминает фильм "Вий"

29'

После подачи (которая затянулась из-за выхода медиков на поле после столкновения) с углового головой мяч выбил Головин

26'

Хозяева поняли, что атаки с левого фланга у них неплохо получаются. Там же они заработали право на штрафной и чуть не забили. Мяч пролетел рядом со штангой. Правда, задев нашего

24'

Несколько минут назад Джикия играл головой у чужих ворот, а сейчас, проделав то же самое, выполнил непосредственные функции защитника у своих. И выбил мяч за пределы штрафной площади

23'

Продавили мяч катарцы через левый фланг атаки и заработали угловой

20'

Позволили россияне нанести сопернику удар по воротам головой - Сафонов спокойно ловит

19'

Российский вратарь Сафонов вытаскивает мяч из-под перекладины! Дальний удар хозяев сейчас состоялся

18'

Сборная Катара перешла в неторопливую позиционную атаку. Наши же игроки пока выжидают и не смешат покидать (вместе с мячом) свою половину поля

16'

На домашнем ЧМ сборная Катара показала плохой, но исторический результат. Она стала первой в истории командой-хозяйкой, не сумевшей пробиться в плей-офф

14'

Защитник сборной России Джикия подключился к розыгрышу углового у чужих ворот и пробил головой. Выше ворот

13'

Баринов бьет низом! Вратарь сборной Катара Мешаал Баршам отразил удар

12'

А вот и опасный момент сборной России. Но не прошла передача Чалова на Головина на линии штрафной

10'

Скорости в игре внезапно снизились

7'

Чалов с близкого расстояния замыкал подачу с углового. Не попал по мячу и он

6'

Россияне едва не пропустили после прохода соперника по левому флангу. Но тут же сами оказались близки к взятию ворот. Сначала бил Фомин, но его удар был заблокирован, затем с линии штрафной удар наносил Головин - вратарь вытащил мяч

3'

Неплохой момент создали российские игроки. Литвинов из глубины поля навесил мяч на Миранчука. Тот грудью скинул снаряд себе под удар, но удар не состоялся: не попал по мячу

2'

Наши игроки играют в бело-синей форме с триколором на груди
 

1'

Матч начался! Комментирует ее для вас Владимир Нардин!

Итак, футболисты обеих команд на поле! Звучит гимн России!

Расстановку игроков сборной России на матч с Катаром можно увидеть здесь

С Египтом россияне сыграли дважды, один матч завершился вничью (1:1), еще в одном сборная России проиграла (1:3).

На сентябрьский сбор главный тренер национальной команды России пригласил аж 49 человек. Многие эксперты этот маневр не поняли, выяснилось же следующее: в эту обойму вошли и те футболисты, которые решено задействовать для товарищеских встреч против олимпийской сборной Египта. Характерный признак этих игроков: они не старше 23-х лет. Именно такой возрастной ценз есть у олимпийских команд по футболу.

Состав сборной России: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Артем Макарчук, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Антон Зиньковский, Федор Чалов, Александр Головин.

Игра пройдет в Катаре на стадионе "Эль-Джануб", одной из арен чемпионата мира 2022 года. Начало – 18:15 по московскому времени.

Добрый вечер! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Катара и России по футболу!

Катар футбол
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