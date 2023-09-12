Катар - Россия. Онлайн
Хозяева ЧМ-2022 по футболу принимают россиян в товарищеском матче
Катар - Россия. 0:0
А вот и перерыв. Встретимся во втором тайме!
Три минуты, кстати, добавил арбитр
Потеряли мяч наши игроки.
Штрафной заработала сборная России. Зиньковский рвался в штрафную, но был сбит защитником у угла штрафной площади
Прижали футболисты сборной Катара наших игроков к воротам
Контратака сборной Катара! Двумя передачами хозяева разрезали оборону сборной России, Педру Мигел получил мяч в штрафной и пробил! Мимо ворот!
Акрам Афиф бьет в дальний угол ворот россиян - неточно
Игрок сборной Катара Педру Мигел упал в нашей штрафной. Но рефери не стал назначать пенальти
Катарцы чуть не перехватили мяч собрались было рвануть в атаку с центра поля. Ситуацию спас Джикия, успев отправить мяч своему вратарю. Сафонов, однако, уже вышел на поле, мяч перелетел через него, пришлось ему снаряд догонять. Обошлось, короче
Разные способы доставить мяч в штрафную используют россияне, но не проходит ни один из них. Мяч доходит до линии штрафной - и все, отскакивает. Напоминает фильм "Вий"
После подачи (которая затянулась из-за выхода медиков на поле после столкновения) с углового головой мяч выбил Головин
Хозяева поняли, что атаки с левого фланга у них неплохо получаются. Там же они заработали право на штрафной и чуть не забили. Мяч пролетел рядом со штангой. Правда, задев нашего
Несколько минут назад Джикия играл головой у чужих ворот, а сейчас, проделав то же самое, выполнил непосредственные функции защитника у своих. И выбил мяч за пределы штрафной площади
Продавили мяч катарцы через левый фланг атаки и заработали угловой
Позволили россияне нанести сопернику удар по воротам головой - Сафонов спокойно ловит
Российский вратарь Сафонов вытаскивает мяч из-под перекладины! Дальний удар хозяев сейчас состоялся
Сборная Катара перешла в неторопливую позиционную атаку. Наши же игроки пока выжидают и не смешат покидать (вместе с мячом) свою половину поля
На домашнем ЧМ сборная Катара показала плохой, но исторический результат. Она стала первой в истории командой-хозяйкой, не сумевшей пробиться в плей-офф
Защитник сборной России Джикия подключился к розыгрышу углового у чужих ворот и пробил головой. Выше ворот
Баринов бьет низом! Вратарь сборной Катара Мешаал Баршам отразил удар
А вот и опасный момент сборной России. Но не прошла передача Чалова на Головина на линии штрафной
Скорости в игре внезапно снизились
Чалов с близкого расстояния замыкал подачу с углового. Не попал по мячу и он
Россияне едва не пропустили после прохода соперника по левому флангу. Но тут же сами оказались близки к взятию ворот. Сначала бил Фомин, но его удар был заблокирован, затем с линии штрафной удар наносил Головин - вратарь вытащил мяч
Неплохой момент создали российские игроки. Литвинов из глубины поля навесил мяч на Миранчука. Тот грудью скинул снаряд себе под удар, но удар не состоялся: не попал по мячу
Наши игроки играют в бело-синей форме с триколором на груди
Матч начался! Комментирует ее для вас Владимир Нардин!
Итак, футболисты обеих команд на поле! Звучит гимн России!
Расстановку игроков сборной России на матч с Катаром можно увидеть здесь
С Египтом россияне сыграли дважды, один матч завершился вничью (1:1), еще в одном сборная России проиграла (1:3).
На сентябрьский сбор главный тренер национальной команды России пригласил аж 49 человек. Многие эксперты этот маневр не поняли, выяснилось же следующее: в эту обойму вошли и те футболисты, которые решено задействовать для товарищеских встреч против олимпийской сборной Египта. Характерный признак этих игроков: они не старше 23-х лет. Именно такой возрастной ценз есть у олимпийских команд по футболу.
Состав сборной России: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Артем Макарчук, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Антон Зиньковский, Федор Чалов, Александр Головин.
Игра пройдет в Катаре на стадионе "Эль-Джануб", одной из арен чемпионата мира 2022 года. Начало – 18:15 по московскому времени.
Добрый вечер! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Катара и России по футболу!