Катар - Россия. Онлайн

На сентябрьский сбор главный тренер национальной команды России пригласил аж 49 человек. Многие эксперты этот маневр не поняли, выяснилось же следующее: в эту обойму вошли и те футболисты, которые решено задействовать для товарищеских встреч против олимпийской сборной Египта. Характерный признак этих игроков: они не старше 23-х лет. Именно такой возрастной ценз есть у олимпийских команд по футболу.