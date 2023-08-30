Поиск

Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу

Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды России вызваны 49 футболистов, сообщает пресс-служба РФС.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал следующих игроков:

Вратари

Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– "Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив") Илья Помазун ("Урал"), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники

Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – "Спартак"), Сергей Волков ("Краснодар"), Виктор Александров ("Пари НН"), Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– "Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо"), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – "Ростов"), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив").

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА), Александр Юшин ("Урал"), Александр Головин ("Монако"), Степан Оганесян ("Оренбург"), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – "Крылья Советов"), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – "Пари НН"), Дмитрий Васильев ("Зенит"), Кирилл Кравцов ("Сочи).

Нападающие

Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Фёдор Чалов (ЦСКА), Тамерлан Мусаев ("Балтика").

Сбор пройдет Новогорске с 4 по 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

24 августа был объявлен список из 36 вызванных игроков. В нем, в частности, было имя отсутствующего здесь полузащитника "Аталанты" Александра Миранчука.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева выбыла из US Open

Мирра Андреева выбыла из US Open

"Зенит" проиграл "Балтике" в Кубке России по футболу

Пиво с изображением Карпина и Мостового выпустят в Испании

Федерацию тхэквондо России включили в состав Азии

Одиннадцать россиян вышли во второй круг US Open

Хачанов выбыл из US Open, проиграв в первом круге обладателю wild card

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Российский гроссмейстер Витюгов будет выступать под флагом Англии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });