Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды России вызваны 49 футболистов, сообщает пресс-служба РФС.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал следующих игроков:

Вратари

Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– "Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив") Илья Помазун ("Урал"), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники

Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – "Спартак"), Сергей Волков ("Краснодар"), Виктор Александров ("Пари НН"), Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– "Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо"), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – "Ростов"), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив").

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА), Александр Юшин ("Урал"), Александр Головин ("Монако"), Степан Оганесян ("Оренбург"), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – "Крылья Советов"), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – "Пари НН"), Дмитрий Васильев ("Зенит"), Кирилл Кравцов ("Сочи).

Нападающие

Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Фёдор Чалов (ЦСКА), Тамерлан Мусаев ("Балтика").

Сбор пройдет Новогорске с 4 по 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

24 августа был объявлен список из 36 вызванных игроков. В нем, в частности, было имя отсутствующего здесь полузащитника "Аталанты" Александра Миранчука.