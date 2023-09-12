Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с Катаром

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на товарищескую игру с Катаром.

С первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Артем Макарчук, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Зиньковский, Федор Чалов, Алексей Головин.

Матч пройдет во вторник на стадионе "Эль-Джануб", одной из арен ЧМ-2022 в Катаре. Начало – 18:15 мск.