Поиск

Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с Катаром

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на товарищескую игру с Катаром.

С первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Артем Макарчук, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Зиньковский, Федор Чалов, Алексей Головин.

Матч пройдет во вторник на стадионе "Эль-Джануб", одной из арен ЧМ-2022 в Катаре. Начало – 18:15 мск.

Алексей Миранчук футбол Валерий Карпин Алексей Головин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Две ведущие российские конькобежки перешли в сборную Казахстана

Две ведущие российские конькобежки перешли в сборную Казахстана

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

УЕФА впервые за 1,5 года назначил российских судей на матч под своей эгидой

Джокович стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });