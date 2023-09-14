Поиск

Станислав Черчесов-младший стал вратарем тульского "Арсенала"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" подписал соглашение со Станиславом Черчесовым-младшим, сообщила в четверг пресс-служба футбольного клуба.

"Приветствуем Станислава и желаем успехов!" - говорится в сообщении.

28-летний Черчесов-младший - сын экс-наставника сборной России Станислава Черчесова. Футбольное образование получил в Австрии. Первый профессиональный контракт он подписал с футбольным клубом "Амкар". В послужном списке вратаря выступление за московское "Динамо", новороссийский "Черноморец", "Олимп-Долгопрудный", калининградскую "Балтику" и подмосковные "Химки".

ФК "Арсенал" выступает в первой лиге российского футбола. Ранее тульский клуб играл в Российской премьер-лиге, где высшим достижением было 6-е место и выход в еврокубки.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аргентинский футболист ЦСКА Гайч перешел в "Ризерспор" на правах аренды

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

КХЛ выплатит клубам рекордную сумму

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром

Экс-первая ракетка мира Халеп дисквалифицирована на четыре года

Катар - Россия. Онлайн

Катар - Россия. Онлайн

Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с Катаром

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });