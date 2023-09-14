Станислав Черчесов-младший стал вратарем тульского "Арсенала"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" подписал соглашение со Станиславом Черчесовым-младшим, сообщила в четверг пресс-служба футбольного клуба.

"Приветствуем Станислава и желаем успехов!" - говорится в сообщении.

28-летний Черчесов-младший - сын экс-наставника сборной России Станислава Черчесова. Футбольное образование получил в Австрии. Первый профессиональный контракт он подписал с футбольным клубом "Амкар". В послужном списке вратаря выступление за московское "Динамо", новороссийский "Черноморец", "Олимп-Долгопрудный", калининградскую "Балтику" и подмосковные "Химки".

ФК "Арсенал" выступает в первой лиге российского футбола. Ранее тульский клуб играл в Российской премьер-лиге, где высшим достижением было 6-е место и выход в еврокубки.