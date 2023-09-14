Экстренно прооперированный тренер Сергей Юран выписан из больницы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран, перенесший операцию, выписан из больницы. Об этом сообщил председатель совета директоров нижегородского футбольного клуба Дмитрий Кондратов.

"Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре. Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с "Динамо", - приводит слова Кондратова "Спорт-Экспресс".

8 сентября стало известно об экстренной госпитализации 54-летнего Юрана. По сообщениям СМИ, у него удалили камни из почек.

15 сентября "Пари НН" в Москве сыграет с "Динамо" в матче РПЛ.