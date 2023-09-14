Поиск

Экстренно прооперированный тренер Сергей Юран выписан из больницы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран, перенесший операцию, выписан из больницы. Об этом сообщил председатель совета директоров нижегородского футбольного клуба Дмитрий Кондратов.

"Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре. Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с "Динамо", - приводит слова Кондратова "Спорт-Экспресс".

8 сентября стало известно об экстренной госпитализации 54-летнего Юрана. По сообщениям СМИ, у него удалили камни из почек.

15 сентября "Пари НН" в Москве сыграет с "Динамо" в матче РПЛ.

Пари НН РПЛ Сергей Юран футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

КХЛ выплатит клубам рекордную сумму

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром

Экс-первая ракетка мира Халеп дисквалифицирована на четыре года

Катар - Россия. Онлайн

Катар - Россия. Онлайн

Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с Катаром

Две ведущие российские конькобежки перешли в сборную Казахстана

Две ведущие российские конькобежки перешли в сборную Казахстана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });