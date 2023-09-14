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Аргентинский футболист ЦСКА Гайч перешел в "Ризерспор" на правах аренды

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч остаток сезона проведет в турецком "Ризерспоре", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Арендное соглашение не подразумевает опции выкупа.

Отмечается, что перед уходом в аренду 24-летний футболист продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из аргентинского "Сан-Лоренсо", где начинал взрослую карьеру. За московский клуб во всех турнирах провел 37 матчей и забил 3 гола.

Будучи игроком армейского клуба, на правах аренды играл за итальянские "Бенневенто" и "Эллас Верону", а также испанскую команду "Уэска".

ЦСКА футбол Адольфо Гайч
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