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Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром

Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Катаром
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:1 сыграли вничью с соперниками из Катара в товарищеском матче.

Встреча прошла в Катаре на стадионе "Эль-Аджуб" в Эль-Акра, где в конце 2022 года прошли несколько матчей чемпионата мира.

По ходу игры российские футболисты оказались в роли догоняющих, что стало следствием точного удара Ахмеда Алаэльдина. Однако подопечным Валерия Карпина удалось отыграться: на 89-й минуте ворота хозяев поразил Александр Солдатенков. Ему подачей с углового ассистировал Александр Солдатенков.

Как сообщалось, на сентябрьский тренировочный сбор Валерий Карпин вызвал 49 игроков. Но многие из них были задействованы в матчах против олимпийской сборной Египта: как и соперник, российская команда в этих встречах была составлена из игроков не старше 23 лет.

Матч против Катара стал третьим для "классической" сборной России в этом году. В марте россияне сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0).

Что касается встреч против олимпийской сборной Египта, то в одной из них россияне сыграли вничью (1:1), а во второй проиграли (1:2).

Валерий Карпин Катар футбол
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