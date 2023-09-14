ФИФА внесла Кварацхелию в список 12 кандидатов на звание футболиста года
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в список 12 игроков, претендующих на звание лучшего футболиста года. Список обнародован на сайте ФИФА.
В кандидатах также фигурируют Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити"), Марсело Брозович (Хорватия, "Ан-Наср"), Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган (Германия, "Барселона"), Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"), Родри (Испания, "Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами"), Виктор Осимхен (Нигерия, "Наполи"), Деклан Райс (Англия, "Арсенал"), Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити").
22-летний Кварацхелия играл за московский "Локомотив" и казанский "Рубин". С сезона-2022/23 – футболист "Наполи". Провел на итальянскую команду 45 матчей, забил 14 голов.