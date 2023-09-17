"Локомотив" проиграл "Оренбургу" в чемпионате России по футболу
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 0:2 уступили "Оренбургу" на своем поле в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
Оба гола "Локомотив" пропустил на исходе второго тайма: на 84-й минуте в составе "Оренбурга" отличился Иван Башич, на 90+2 минуте – Дмитрий Воробьев.
Матч завершил программу восьмого тура РПЛ. "Локомотив" занимает восьмое место (12 очков), "Оренбург" - 11-е (8). Лидер в турнирной таблице – "Краснодар" (18).