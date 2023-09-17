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"Зенит" разгромил "Рубин" в чемпионате России по футболу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 победили казанский "Рубин" в выездном матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Спорт"Зенит" арендовал футболиста "Локомотива" ИзидораЧитать подробнее

На восьмой минуте гол провел новичок команды, перешедший из московского "Локомотива" Вильсон Изидор. На 56-й минуте отличился Матео Кассьерра, на 59-й – Клаудиньо.

"Зенит" набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Рубин" - на 13-м месте, 6 очков. Во главе турнирной таблицы находится "Краснодар", 18 баллов.

Зенит Рубин футбол
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