В ОКР не нашли смысла взаимодействовать с Европейскими олимпийскими комитетами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ОКР не ждет адекватных действий со стороны Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в отношении отечественного спорта, заявляют в Олимпийском комитете России.

"(...) практика последних двух лет показывает, что ожидать адекватных, неангажированных действий со стороны ЕОК, к сожалению, не приходится. Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке собрания нынешней Генассамблеи не значится", - говорится в заявлении ОКР, текст которого опубликован на сайте организации.

В ОКР напомнили, что летом 2022 года "Олимпийский комитет России был безосновательно лишен возможности принять участие в Генеральной Ассамблее ЕОК — сначала в формате очного присутствия, а потом и по видеосвязи".

"ОКР опротестовал действия ЕОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, требуя признать их незаконными и гарантировать наши права как полноправного члена организации", - говорится в тексте обращения..

"К тому же ОКР до сих пор не получил ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск к проведенным с февраля 2022 года мероприятиям Европейских Олимпийских комитетов. В связи с вышеизложенным, практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет", - заявили в ОКР

"В эти дни ОКР проводит Форум Олимпийских советов с представительством всех регионов Российской Федерации, на котором обсуждаются вопросы развития отечественного спорта, в том числе в свете односторонних и незаконных ограничений со стороны "коллективного запада". Наш приоритет — восстановление статуса-кво и содействие российским спортсменам и спортивным федерациям, пострадавшим, в том числе от незаконных действий ЕОК", - говорится в заявлении.

6-7 октября в Стамбуле проходит генеральная ассамблея ЕОК.