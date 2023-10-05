Российским чемпионам ОИ выплатят по 500 тыс. руб. за вынужденный пропуск Игр

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) принял решение о выплатах спортсменам Олимпийской команды России, которые были отстранены от международных соревнований, но продолжают свою спортивную подготовку, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков по итогам заседания исполкома организации.

"(Вопрос), касающийся компенсационных выплат спортсменам олимпийской команды России, которые незаконно и несправедливо были отстранены от участия в чемпионатах мира и Европы текущего спортивного сезона, но продолжили свою спортивную подготовку, участвовали в соревнованиях национального уровня. (...) С текущего момента спортсмены будут начинать получать выплаты", - сказал Поздняков журналистам в четверг.

Он пояснил, что сначала это решение будет касаться спортсменов из летних олимпийских видов спорта, а если ситуация с отстранением не изменится, то это решение затронет и зимние виды спорта из олимпийской программы в следующем сезоне.

Поздняков также добавил, что речь идет о суммах в 500 тыс. руб. для золотых медалистов, 350 тыс. руб. для серебряных, 250 тыс. для бронзовых медалистов, а также 150 тыс. для участников Олимпийских игр.

Он также отметил, что это решение затронет спортсменов всех Олимпийских игр, которые соревнуются и принимают участие в соревнованиях, то есть являются активно действующими спортсменами. "И которые, по нашей логике готовились, чтобы принять участие в играх 2024 года", - добавил глава ОКР.

"Точное число могу вам сказать только после того, как закончится календарный год, потому что не все международные федерации приняли решение о допуске спортсменов, и соответственно не все спортсмены, даже в тех видах спорта, в которых условия нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть нейтрализованными", - подчеркнул Поздняков.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают спецоперацию РФ на Украине и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.