Медведев выбыл из турнира Masters в Шанхае
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в третьем круге турнира категории Masters в Шанхае.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу представителя США, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимающего 26-е место. Медведев – третья ракетка.
Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – 8,8 млн долларов.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.