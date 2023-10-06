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Сафиуллин победил Зверева во втором круге теннисного турнира Masters в Шанхае

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин обыграл представителя Германии Александра Зверева во втором круге теннисного турнира категории Masters в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Сафиуллина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Сафиуллин занимает 50-е место; Зверев – десятая ракетка мира.

Следующий соперник российского теннисиста – 20-я ракетка мира Бен Шелтон.

Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – 8,8 млн долларов.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

теннис Роман Сафиуллин
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