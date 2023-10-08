Брагин стал самым титулованным гонщиком в истории РСКГ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Дмитрий Брагин стал победителем чемпионата Российской серии кольцевых гонок в премьер-классе SMP TCR Russia.

Заключительный этап чемпионата прошел на автодроме "Крепость Грозная" в столице Чеченской Республики. После субботней гонки Иван Чубаров сравнялся по числу очков с Дмитрием Брагиным: к решающему заезду оба набрали по 258 баллов. За три круга до финиша в воскресенье Брагин оставил Чубарова позади. Оба финишировали за пределами призовой тройки, но заняли высшие строчки в турнире. Соответственно, Иван Чубаров становится вице-чемпионом, а Дмитрий Брагин оформляет чемпионский титул.

Таким образом, Брагин стал шестикратным чемпионом РСКГ, что делает его самым титулованным пилотом в серии.

Бронзовым призером чемпионата в классе SMP TCR Russia стал Александр Смоляр.

В классе Супер-Продакшн чемпион стал Михаил Митяев, второе и третье места заняли Роман Голиков и Леонид Панфилов соответственно.

В классе Турин-Лайт статус чемпиона удержал Николай Карамышев, Егор Санин стал серебряным призером, Стас Новиков – бронзовым.

В классе S1600 чемпионат выиграл Тимофей Буянов. Серебро завоевал Даниил Харашун, третье место занял Кирилл Зиновьев.