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Дубль Кучерова помог "Тампе" победить "Нэшвилл" на старте сезона НХЛ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" выиграли у "Нэшвилла" в стартовый день сезона-2023/24 Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:3 (1:0, 0:1, 4:2) в пользу "Тампы", игравшей на своем льду. Два гола в ее составе провел российский нападающий Никита Кучеров. Голевую передачу оформил его соотечественник и партнер по команде Михаил Сергачев.

Российский форвард Иван Барбашев отметился голом за "Вегас" в домашнем для команды матче против "Сиэтла". "Вегас" победил – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Кроме того, "Чикаго" в гостях взял верх над "Питтсбургом" - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Никита Кучеров Михаил Сергачев НХЛ
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