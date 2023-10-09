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Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии журнала Forbes.

Его доход в стартующем в октябре сезоне-2023/24 составит $17,5 млн, из них $12,5 млн - по условиям контракта с "Вашингтоном", остальное - доходы от спонсорских соглашений.

Второе место в рейтинге занимает нападающий "Колорадо" Найтан Маккиннон - $17,5 (16,5+1) млн, третье - форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид — $16 (11+5) млн.

Из россиян в десятке рейтинга присутствует занимающий пятое место нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов - $13 (12,5+0,5) млн.

Александр Овечкин НХЛ хоккей
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