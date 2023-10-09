Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии журнала Forbes.
Его доход в стартующем в октябре сезоне-2023/24 составит $17,5 млн, из них $12,5 млн - по условиям контракта с "Вашингтоном", остальное - доходы от спонсорских соглашений.
Второе место в рейтинге занимает нападающий "Колорадо" Найтан Маккиннон - $17,5 (16,5+1) млн, третье - форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид — $16 (11+5) млн.
Из россиян в десятке рейтинга присутствует занимающий пятое место нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов - $13 (12,5+0,5) млн.