В ОКР заверили, что решение МОК по комитету не повлияет на спортсменов РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке деятельности российской организации закрепляет де-юре то, что было де-факто; решение МОК никак не повлияет на российских спортсменов.

"Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений", - говорится в сообщении ОКР в телеграме.

ОКР также заявляет, что как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем.

Ранее МОК лишил полномочий ОКР из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там объяснили это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. В МОК довели до сведения ОКР, что он больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".