Поиск

В ОКР заверили, что решение МОК по комитету не повлияет на спортсменов РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке деятельности российской организации закрепляет де-юре то, что было де-факто; решение МОК никак не повлияет на российских спортсменов.

СпортМОК приостановил деятельность ОКРМОК приостановил деятельность ОКРЧитать подробнее

"Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений", - говорится в сообщении ОКР в телеграме.

ОКР также заявляет, что как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем.

Ранее МОК лишил полномочий ОКР из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там объяснили это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. В МОК довели до сведения ОКР, что он больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".

МОК ОКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МОК приостановил деятельность ОКР

МОК приостановил деятельность ОКР

Экс-глава "Формулы-1" признал себя виновным в мошенничестве

Экс-глава "Формулы-1" признал себя виновным в мошенничестве

Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев отстранен от соревнований

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране

Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране

Российский теннисист отстранен за употребление спиртного на матче

Волкановски заменил Оливейру в поединке UFC c Махачевым

Дубль Кучерова помог "Тампе" победить "Нэшвилл" на старте сезона НХЛ

СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

СМИ сообщили об отмене решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032

УЕФА объявил хозяев Евро-2028 и Евро-2032
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });