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В Иране заверили, что не будут наказывать Роналду 99 ударами плетью

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Иране удивились сообщениями о перспективах телесного наказания для футболиста Криштиану Роналду за поцелуй местной девушки, находясь в этой стране.

"Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране. Вызывает обеспокоенность то, что публикация таких необоснованных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетенной палестинской нации", - говорится в заявлении посольства Ирана в Испании в соцсетях.

СпортРоналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в ИранеРоналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в ИранеЧитать подробнее

"Следует отметить, что Криштиану Роналду 18 и 19 сентября ездил в Иран для участия в официальном футбольном матче и был очень хорошо принят народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как у народа, так и у спортивных властей страны", - заявили в посольстве.

Ранее СМИ сообщили о том, что Роналду могут наказать 99 ударами плетью за свое поведение в Иране. Он находился в Иране в составе саудовской команды "Аль-Наср", которая проводила матч азиатской Лиги чемпионов с тегеранским "Переполисом" (и выиграла со счетом 2:0). Помимо спортивной части в поездку 38-летнего футболиста входила и встреча с местными фанатами. Среди них была и художница Фатима – девушка с ограниченными возможностями. По ходу общения Роналду обнял и поцеловал художницу, что является нарушением законов Ирана.

Об инциденте же с художницей (игра с "Переполисом" состоялась 19 сентября) стало известно уже после того, как форвард покинул Иран.

Криштиану Роналду Иран футбол
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