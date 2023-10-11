Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране

Фото: Francois Nel/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду может получить телесное наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана, сообщает Index HR со ссылкой на иранские СМИ.

Роналду находился в Иране в составе саудовской команды "Аль-Наср", которая проводила матч азиатской Лиги чемпионов с тегеранским "Переполисом" (и выиграла со счетом 2:0). Помимо спортивной части в поездку 38-летнего футболиста входила и встреча с местными фанатами. Среди них была и художница Фатима – девушка с ограниченными возможностями.

По ходу общения Роналду обнял и поцеловал художницу, что является нарушением законов Ирана. Потенциальное наказание – 99 ударов плетью, оно может вступить в силу в случае следующего посещения португальцем Ирана. Об инциденте же с художницей (игра с "Переполисом" состоялась 19 сентября) стало известно уже после того, как форвард покинул Иран.

Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср" с начала этого года и забил 31 гол во всех турнирах. При этом в СМИ появлялись сообщения о возможных наказаниях футболиста за нарушения местных законов. Так, Роналду пригрозили депортацией за непристойный жест: игрок схватил себя за гениталии в ответ на провокации болельщиков соперника ("Аль-Наср" объяснил его действия травмой паха). Кроме того, стало известно о перспективе ареста за христианский жест во время игры: португалец перекрестился, забив мяч.