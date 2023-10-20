Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины дисквалифицирован за допинг

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Алехандро Гомес дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Relevo.

Допинг-тест 35-летнего Гомеса, взятый незадолго до чемпионата мира 2022 года в Катаре, дал положительный результат. Проба была взята во время тренировки "Севильи", цвета которой он тогда защищал, когда специалисты приехали для проведение антидопингового контроля. Наличие запрещенного вещества футболист объяснил тем, что накануне визита допинг-офицеров, он почувствовал недомогание и, не посоветовавшись с клубными врачами, выпил предназначенный для его ребенка сироп.

Уведомление о положительном результате теста на допинг и Гомес, и "Севилья" получили несколько месяцев назад. Футболист получил разрешение в составе сборной Аргентины сыграть на ЧМ, однако у него возникли проблемы с дальнейшим трудоустройством после расторжения контракта с "Севильей": клубы не хотели рисковать в связи с вероятной дисквалификацией. Однако в сентябре он смог на правах свободного агента подписать контракт с клубом Серии А "Монца". За эту команду Гомес отыграл два матча. Столько же сыграл и на чемпионате мира, где сборная Аргентины завоевала золото.