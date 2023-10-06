Французский футболист Погба вновь сдал положительный тест на допинг

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Проба Б на допинг чемпиона мира по футболу Поля Погба дала положительный результат, сообщает Gazzetta dello Sport.

Французскому нападающему "Ювентуса" грозит от двух до четырех лет дисквалификации.

Проба А на тестостерон была взята после матча первого тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на выезде играл с "Удинезе" (и победил – 3:0) 20 августа. При этом сам Погба в той игре участия не принял, оставшись на скамейке запасных.

30-летний Погба – победитель чемпионата мира-2018 в России, Лиги наций УЕФА-2021 в составе сборной Франции. В "Ювентусе" он четыре раза выиграл чемпионат Италии, три раза – Суперкубок Италии, два раза – Кубок Италии. Он – победитель Лиги Европы УЕФА в составе английского "Манчестер Юнайтед".