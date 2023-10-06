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Французский футболист Погба вновь сдал положительный тест на допинг

Французский футболист Погба вновь сдал положительный тест на допинг
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Проба Б на допинг чемпиона мира по футболу Поля Погба дала положительный результат, сообщает Gazzetta dello Sport.

СпортЧемпион мира по футболу Погба провалил тест на допингЧемпион мира по футболу Погба провалил тест на допингЧитать подробнее

Французскому нападающему "Ювентуса" грозит от двух до четырех лет дисквалификации.

Проба А на тестостерон была взята после матча первого тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на выезде играл с "Удинезе" (и победил – 3:0) 20 августа. При этом сам Погба в той игре участия не принял, оставшись на скамейке запасных.

30-летний Погба – победитель чемпионата мира-2018 в России, Лиги наций УЕФА-2021 в составе сборной Франции. В "Ювентусе" он четыре раза выиграл чемпионат Италии, три раза – Суперкубок Италии, два раза – Кубок Италии. Он – победитель Лиги Европы УЕФА в составе английского "Манчестер Юнайтед".

футбол Поль Погба
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