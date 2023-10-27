Папин оказался легче Асбарова на взвешивании перед боксерским боем
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские боксеры первого тяжелого веса Алексей Папин и Сослан Асбаров прошли официальную процедуру взвешивания накануне очного поединка.
Вес Папина, как сообщила пресс-служба Федерации бокса России, составил – 89,95 кг, а Асбарова – 90,6 кг.
Поединок возглавит шоу, организованное "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Федерации бокса России. Турнир пройдет 28 октября на московской "ЦСКА Арене".
На счету Папина на профессиональном ринге сейчас 15 побед (14 – нокаутом) при одном поражении. Асбаров выиграл все четыре боя (один – нокаутом).
Результаты взвешивания всех участников турнира
Полутяжёлый вес, 4 раунда: Сергей Рустамов (РФ, 79,2 кг) – Анатолий Богомолов (РФ, 79,15 кг);
Лёгкий вес, 6 раундов: Шукрат Саломатов (Таджикистан, 62,25 кг) – Миша Амирян (Армения, 62,3 кг);
Первый полусредний вес, 6 раундов: Максим Плешков (РФ, 64,5 кг) – Дмитрий Аулов (РФ, 63,15 кг);
Первый средний вес, 6 раундов: Вячеслав Назаров (РФ, 69,65 кг) – Максим Юников (РФ, 68,7 кг);
Тяжёлый вес, 6 раундов: Герман Скобенко (РФ, 108,9 кг) – Евгений Земляков (РФ, 117,2 кг);
Второй средний вес, 4 раунда, Михаил Гогитидзе (РФ, 79,55 кг) – Никита Солонин (РФ, 79,35 кг);
Полутяжёлый вес, 8 раундов: Артуш Оганнисян (Армения, 78,65 кг) – Максим Смирнов (РФ, 79,4 кг);
Второй средний вес, 4 раундов: Егор Шапочанский (РФ, 72,95 кг) – Абубасир Шахвердиев (РФ, 76,95 кг);
Тяжёлый вес, 6 раундов: Александр Северин (РФ, 94,35 кг) – Ислам Жангоразов (РФ, 108,6 кг);
Первый средний вес, 4 раунда: Мартин Джуарян (РФ, 69,35 кг) – Расул Мирзаев (РФ, 69,5 кг);
Первый тяжёлый вес, 10 раундов: Алексей Папин (РФ, 89,95 кг) – Сослан Асбаров (РФ, 90,6 кг).