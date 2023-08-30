Боксер Папин отметил характер Асбарова, с которым проведет бой в октябре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин настроен на победу над своим соотечественником Сосланом Асбаровым, с которым проведет поединок в Москве.

"Я ждал этого. Наоборот, только вдохнул. Это ощущение, что намечается бой, что сейчас начнется подготовка. Я очень рад. Мы провели четвертый стердаун, у меня никогда такого не было. Я в принципе своих соперников столько не видел ни перед боями, ни после боев. А здесь уже снова он", - сказал Панин "Интерфаксу".

"Асбаров - хороший боксёр с сильным характером, который он показывал в своем последнем поединке против Глентона. Казалось бы… В середине боя он где-то там подломился, устал. Но в концовке собрался и забрал. Это говорит о его характере. Я должен в принципе всегда выигрывать. Нет определенных причин. Чемпион — не звание, а стиль жизни", - отметил Папин.

В свою очередь, Асбаров заявил, что ему хватает времени для подготовки к бою.

"Двух месяцев до боя для меня достаточно. Я не был разобран настолько, чтобы мне приходилось по полгода приходить в форму. Главное — подойти к бою без травм", - заявил он.

"Папин - хороший спортсмен, боксёр, человек, семьянин. Профессионально относится к своей работе. Поэтому мы так же серьёзно готовимся и настраиваемся. Знаем, на что он способен. Для меня это принципиальное противостояние. Если я выхожу в ринг, то в первую очередь хочу доказать всё самому себе. Когда два мужика выходят на ринг, то они в любом случае сделают всё возможное, чтобы одержать победу, какой бы бой это не был. Кто бы не стоял передо мной, я обязан и должен выиграть. Цель только одна — победа", - сказал Асбаров.

Как сообщалось, поединок пройдет 28 октября на "ЦСКА Арене".