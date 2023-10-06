Болельщики "Монако" признали россиянина Головина футболистом месяца

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский футболист Александр Головин признан лучшим игроком "Монако" в сентябре по итогам голосования среди болельщиков. Об этом сообщается на сайте выступающего в чемпионате Франции клуба.

В прошлом месяце 27-летний полузащитник сборной России сыграл за "Монако в трех матчах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Головин играет за "Монако" с 2018 года, перейдя из московского ЦСКА.