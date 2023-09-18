Головин вновь попал в символическую сборную чемпионата Франции по футболу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский футболист Александр Головин включен в символическую сборную пятого тура чемпионата Франции по версии L"Equipe.

В отчетном туре выступающий за "Монако" 27-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в матче против "Лорьяна" (игра завершилась со счетом 2:2).

Теперь в активе Головина, ранее в этом сезоне уже попадавшего в символическую сборную, два гола и один результативный пас.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году.