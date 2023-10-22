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Дубль Головина помог "Монако" вернуться в лидеры чемпионата Франции

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" со счетом 2:1 победили "Мец" в домашнем матче девятого тура чемпионата Франции.

Оба гола в составе победителей провел полузащитник сборной России Александр Головин – на 49-й и 55-й минутах.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил уже четыре мяча за "Монако", а такдже сделал одну голевую передачу.

Победа позволила "Монако" набрать 20 очков и вновь выйти в лидеры турнирной таблицы чемпионата. Накануне команду обошла "Ницца", которая теперь на втором месте (19 очков).

Александр Головин Монако футбол
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