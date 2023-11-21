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CAS на 12 месяцев дисквалифицировал российскую лыжницу Гущину

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил на 12 месяцев российскую лыжницу Марию Гущину за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА ограничился предупреждением в отношении Гущиной. Однако CAS отменил это решение.

"Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации Спортсменки на срок 12 месяцев с даты вынесения решения CAS, а именно с 27 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Гущина – бронзовый призер ЧМ-2013 в эстафете.

CAS РУСАДА Мария Гущина
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