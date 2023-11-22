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Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на чемпионат Европы по футболу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии со счетом 1:0 победили национальную команду Армении в домашнем матче заключительного тура отборочной кампании на чемпионат Европы-2024.

На 43-й минуте отличился Анте Будимир.

В результате сборная Хорватии набрала 16 очков и вышла на Евро-2024 со второго места в группе D. На первом ранее разместилась Турция (17 очков). Претендовавший на второе вакантное место Уэльс сыграл с Турцией вничью (1:1) и с 12-ю баллами разместился на третьей строчке (и без путевки на Евро).

футбол Хорватия Армения Евро-2024
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