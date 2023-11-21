Италия пробилась на Евро-2024, Казахстан и Молдавия упустили шансы

У Казахстана и Украины будет дополнительная возможность побороться за путевки через стыки в Лиге наций УЕФА

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Италии, Чехии и Словении завоевали путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В заключительном туре группового этапа Италия в выездном матче (прошел в Германии) со счетом 0:0 сыграла с Украиной. Команды вели путевку за второе место в группе С, по итогам матча у команд оказалось по 14 очков, но у Италии имеется преимущество по дополнительным показателям. В результате она сыграет на Евро, у Украины имеется шанс пробиться на турнир через Лигу наций.

Первое место в группе с заняла Англия (20 баллов).

Чехия на своем поле со счетом 3:0 победила Молдавию и, набрав 15 очков, заняла второе место в группе Е. Столько же – у победителя группы, Албании. Претендовавшая на путевку со второго места Молдавия в итоге стала четвертой (10 очков).

Сборная Словении со счетом 2:1 дома обыграла Казахстан в матче за дающее путевку на чемпионат Европы второе место в группе H. Теперь у Словении 22 очка, как и у занимающей первое место Дании. Казахстан стал третьим (18) и не попал на Евро, но может это сделать через Лигу наций.

Италия - действующий чемпион Европы.