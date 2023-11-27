Российский арбитр Карасев назначен на матч с участием клуба Роналду

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Карасев будет работать в качестве главного судьи матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между "Аль-Хилялем" и "Аль-Насром", сообщает "Спорт-Экспресс".

Игра пройдет 1 декабря в Эр-Рияде.

"Аль-Хиляль", в составе которого играет экс-футболист петербургского "Зенита" Малком, лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Аль-Наср", лидером которого является португалец Криштиану Роналду", находится на второй строчке, 34 балла.

Карасев считается одним из лучших арбитров России. Помимо РПЛ, еврокубков, работал на ЧМ-2018, Евро-2016 и Евро-2020. Предполагалось, что он будет обслуживать игры чемпионата мира в Катаре. Однако санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола коснулись и арбитров. В результате российские рефери на ЧМ-2022 не были задействованы.

В январе этого года 44-летний Карасев заявил, что завершил международную карьеру.