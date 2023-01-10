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Арбитр Сергей Карасев заявил, что завершил международную карьеру

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский футбольный рефери Сергей Карасев уверен, что больше не будет обслуживать матчи на международном уровне.

СпортАрбитр РПЛ Карасев заявил, что не хочет смотреть матчи ЧМ-2022 из-за санкцийЧитать подробнее

"Теперь четко понимаю, что моя международная карьера закончена", - приводит слова Карасева "Матч ТВ".

"Я же все вижу, оцениваю с точки зрения логики. Мне будет 44 года, уже почти год мы не судим в Европе. Сколько это продлится - неизвестно. И когда все вернется, моложе не стану. Много времени не судить в Европе - это все равно простой. Ты не имеешь международных матчей серьезного уровня - ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы", - подчеркнул арбитр.

"Если долгое время таких игр нет, то и назначений долгое время не будет. Прекрасно понимаю, что международная карьера на 100% закончена. А что будет дальше – посмотрим", - заявил он.

Карасев, помимо РПЛ, еврокубков, работал на ЧМ-2018, Евро-2016 и Евро-2020. Предполагалось, что он будет обслуживать игры чемпионата мира в Катаре. Однако санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола коснулись и арбитров. В результате российские рефери на ЧМ-2022 не были задействованы.

футбол Сергей Карасев
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