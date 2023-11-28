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Введение 10-минутных удалений предварительно одобрили в футболе

Введение 10-минутных удалений предварительно одобрили в футболе
Фото: Francois Nel/Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании организации во вторник поддержал введение ряда новых пунктов в правила игры, сообщается на сайте организации.

В частности, они будут направлены на защиту арбитров во время матча. Так, за несогласие с вердиктом рефери футболиста могут временно удалить с поля. По сообщениям СМИ, речь идет о 10-минутных удалений. Такая санкция может быть направлена и за фол, который с одной стороны не тянет на красную карточку (удаление до конца игры), но и простое предупреждение (желтая карточка) для такого нарушение – слишком мягкое наказание.

Эти изменения в правилах будут рассмотрены на общем собрании IFAB 2 марта 2024 года. Если они будут одобрены, то их включат в правила игры в футбол 1 июля 2024 года.

футбол IFAB
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