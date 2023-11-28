СКА победил московское "Динамо", выиграв девятый матч подряд в КХЛ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одолели московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат противостояния – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу СКА, который, таким образом, выиграл девятый матч подряд.

В составе петербуржцев голы провели Михаил Вооробьев (8-я минута), Владимир Алистров (26), Алекс Гальченюк (32, в большинстве), Марат Хайруллин (50 - в большинстве, 53). В составе "Динамо" точные броски нанесли Дмитрий Рашевский (28), Джордан Уил (41, в большинстве), Игорь Ожиганов (44, в большинстве).

СКА набрал 44 очка в 35 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. У "Динамо" - 51 балл в 36 играх, команда на втором месте на Западе и по дополнительным показателям уступает лидирующему "Спартаку" (Москва).