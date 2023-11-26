Московское "Динамо" вернуло себе лидерство в Западной конференции КХЛ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" победили одноклубников из Минска в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу москвичей.

В составе победителей голы провели Артем Ильенко (22-я минута, в меньшинстве), Игорб Ожиганов (25), Седрик Пакетт (49, в большинстве), Егор Петухов (58). У минчан отличился Роман Горбунов (9).

Московское "Динамо" набрало 51 очко в 35 матчах и вышло в лидеры Западной конференции КХЛ. На два очка "Динамо" опережает столичный "Спартак", сыграв на меньше, чем он. Минское "Динамо" - на восьмом месте в Западной же конференции – 34 очка в 34 матчах.