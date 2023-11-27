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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юдин продлил контракт с "Ак Барсом"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Защитник Дмитрий Юдин подписал новое соглашение с "Ак Барсом", сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.

"Ак Барс" продлил контракт с 28-летним защитником Дмитрием Юдиным – новое соглашение игрока обороны рассчитано до конца сезона 2025/26", - говорится в сообщении.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Юдин провел 34 матча и набрал 17 (4+13 по системе "гол+пас") очков. За шесть сезонов в составе "Ак Барса" защитник отыграл 317 матчей, в которых набрал 73 (18+55) очка.

Юдин перешел в "Ак Барс" в 2018 году, предыдущим его клубом был московский "Спартак". До этого он защищал цвета петербургского СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.

Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина хоккей Дмитрий Юдин
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