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"Спартак" прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" обыграли екатеринбургский "Автомобилист" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу "Спартака".

После голов Егора Филина (26-я минута) и Никиты Сусуева (39) "Спартак" повел с разницей в два гола. Вскоре Стефан Да Коста сократил отставание (53), а затем поменял вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовались игроки "Спартака", дважды поразившие пустые ворота "Автомобилиста". Авторами этих голов стали Егор Филин (58) и Николай Голдобин (59).

"Спартак" прервал серию поражений, составившую три игры и, набрав 51 очко в 37 матчах, вновь возглавил турнирную таблицу в Западной конференции. Он по дополнительным показателям опережает имеющее аналогичное число баллов московское "Динамо", но и провел на две игры больше.

"Автомобилист" - на седьмом месте в Восточной конференции: 42 очка в 37 матчах.

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